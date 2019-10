Rasizem je prevelik nasprotnik za 22 mož v kratkih hlačah

Proti rasističnim izgrednikom je treba ukrepati tam, kjer se je mogoče njihovih napadov najbolje ubraniti

© Pixabay

Potem, ko so bolgarski navijači na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2020 v Sofiji rasistično žalili angleške nogometaše, so na stadionih Premier League začeli kampanjo Ni prostora za rasizem. Kot zvezdnika v videoposnetku nastopata igralca angleške reprezentance Tammy Abraham, ki igra za klub Chelsea, in Raheem Sterling, ki igra za Manchester City.

V primerjavi z zavezami evropske in svetovne nogometne zveze k enakosti, je sporočilo angleške kampanje drugačno, v spletni izdaji Spiegla piše Raphael Honigstein. Ne predstavlja humanističnih idealov, ampak gledalce na tribunah spodbuja k ukrepanju. Na koncu videa na zaslonu piše: »Če vidite, prijavite!«. To je neposreden poziv navijačem, naj prijavljajo rasistična dejanja.

Zaradi kolonialne preteklosti so Angleži zelo občutljivi, ko govorimo o rasističnih dejanjih. Zdaj so ugotovili, da je rasizem prevelik nasprotnik za 22 mož v kratkih hlačah. Zato je treba proti izgrednikom ukrepati tam, kjer se je mogoče njihovih napadov najbolje ubraniti. To je ob igrišču z uporabo vseh športnih in zakonskih možnosti.

Kampanjo Ni prostora za rasizem so Angleži načrtovali veliko pred tekmo z Bolgari. Da so dejanja bolj učinkovita od besed, vedo že nekaj časa. Proti rasističnemu huliganu, ki je decembra 2018 na eni od tekem v smer igralca Pierra-Emericka Aubameyanga vrgel bananin olup, je bila v vsega treh tednih vložena obtožnica, na podlagi posnetkov s stadiona mu je sodišče zaradi huliganstva za štiri leta prepovedalo vstop na stadion Emirates. Sodnik mu je zaradi »rasistične komponente« dosodil še zelo visoko globo: 500 funtov.

Ko so konec lanskega leta navijači kluba Chelsea žalili igralca Raheema Sterlinga, je ta angleške tabloide javno obtožil, da podpihujejo rasizem. Po ostri javni razpravi je klub Chelsea bil prisiljen šestim navijačem prepovedati vstop na stadion.

Igralci, ki so žrtev rasističnih zmerljivk, so prepričani, da se ne gre osredotočati na njihov odziv, ampak na napadalce.

Trenerji, igralci in navijači 41 let potem, ko je prvi temnopolti igralec zaigral za angleško reprezentanco, od igralcev, ki so žrtve napadov, ne zahtevajo več, naj ohranijo mirno kri. Tudi igralci, ki so žrtev rasističnih zmerljivk, so prepričani, da se ne gre osredotočati na njihov odziv, ampak na napadalce. Raheem Sterling in Marcus Rashford skupaj z drugimi igralci pritiskata na socialna omrežja, naj blokirajo uporabnike, ki pišejo rasistične komentarje.

Raphael Honigstein pravi, da s takšnimi ukrepi rasizma v nogometu ne bo mogoče povsem odpraviti, so pa odgovor na vprašanje, kako je mogoče zagotoviti minimum razumnega sožitja.

