Reci rasistu – rasist!

Fibonacci Blue / flickr

Po volitvah leta 2016 je obveljala interpretacija, da je Trump zmagal, ker mu je uspelo nagovoriti revne bele volilce, ki jih je Washington pozabil. Tiste volilce, ki jih je neolibralizem pustil na cedilu, politika pa jim ni ponudila alternative.

Southern Poverty Law Center ponuja drugačen vpogled: v Ameriki se je porast sovražnega govora zgodil po tem, ko so mediji objavili statistike, ki so napovedovale, da bodo v prihodnjih letih belci postali manjšina. Analize volilcev iz leta 2016 pritrjujejo, da sta Trumpa v Belo hišo pripeljala rasizem ter strah pred izgubo statusa in ne stanje ekonomije.

Seveda ne gre za medsebojno izključujoči razlagi – velikokrat ravno ekonomska negotovost vzpodbudi ljudi, da iščejo grešne kozle. Vendar je pomembno, da s prstom pokažemo na rasizem in ne dovolimo volilcem, da se skrivajo za raznimi legitimizacijami za svoje ksenofobne in rasistične odločitve. In ne pozabimo – enako se dogaja doma!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.