Miha Kramli: Osnovnošolec ne more biti lastnik pametnega telefona ali tablice

IZJAVA DNEVA

"Osnovnošolec ne more biti lastnik pametnega telefona ali tablice. Lahko pa vse to uporablja. Me marsikdo grdo gleda zaradi tega, a starši se ne zavedajo, da so 12-letniki včasih celo noč na telefonu, ki ga skrivajo pod blazino. Pravila morajo biti jasna: ›Lahko uporabljaš telefon, računalnik in igraš igrice, vendar v skupnih prostorih.‹ Otroke moramo usposobiti za uporabo tega hudega orodja, ki lahko prinese svetovno slavo ali pa popoln propad." (Miha Kramli – Vodja edine slovenske ambulante za zdravljenje nekemičnih odvisnosti; vir: Novi tednik)

© Borut Krajnc

PREBERITE SI TUDI intervju z Miho Kramlijem v Mladini >> »Več kot polovica otrok prosti čas preživlja v virtualnem svetu«