Maja Hrovat: Nihče ne primerja, koliko otrok, ki niso vegani, je prav tako umrlo v nekem obdobju

IZJAVA DNEVA

"Velikokrat se izpostavljajo primeri otrok, ki jih ali niso primerno hranili ali pa so zboleli in se ni v pravem času ukrepalo ali so nastali kakšni drugi zapleti in je otrok umrl. Ampak nihče pa ne primerja, koliko otrok, ki niso vegani, je prav tako umrlo v nekem obdobju. Nihče ne pove, da morda nekateri niso bili dovolj hranjeni, ali je prišlo do kakšnih drugih komplikacij ali pa si starši celo niso upali do zdravnika. Zaradi prej omenjene diskriminacije." (Maja Hrovat, veganka, veterinarka in predsednica Slovenskega veganskega društva, o predsodkih v povezavi z veganstvom v intervjuju na MMC RTV SLO)