Predsedniški kandidat, ki nima mobilnega telefona in pravi, da je čas za nestrankarskega predsednika

Leta 2020 namerava za predsednika ZDA kandidirati človek, ki nima mobilnega telefona in podpira legalizacijo marihuane. Je nekdanji guverner Minnesote, sicer pa prihaja iz sveta Hollywooda in wrestlinga.

Nekdanji zvezdnik wrestlinga, hollywoodski igralec, avtor bestselerjev in voditelj televizijske oddaje Jesse Ventura je pred kratkim namignil, da utegne prihodnje leto kandidirati za predsednika ZDA. Zakaj ne? Njegov nekdanji prijatelj in sedanji predsednik Donald Trump je širši javnosti tudi postal znan predvsem prek televizijskega šova. Ronald Reagan je bil, preden je vstopil v politiko, prav tako filmski igralec, kasneje pa je postal predsednik države. Kot nekdanji zvezdnik Hollywooda je postal guverner zvezne države Kalifornije tudi Arnold Schwarzeneger, ki pa predsednik ZDA ne more postati, saj v Ameriki ni rojen.

Ventura pravi, da morajo volivci leta 2020 izvoliti nestrankarskega predsednika. Če ga ne bodo, se bo država politično še bolj razklala. Če ta nestrankarski kandidat ne bo on, ne ve, kdo bi to lahko bil. Zdaj je star 68 let in še ne ve, ali bi se v to spustil resnično spustil. Med letoma 1999 in 2003 je bil nestrankarski guverner zvezne države Minnesota, pred tem pa v tej zvezni državi tudi župan mesta Brooklyn Park.

Nekdanjega prijatelja sedanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa Jesse Ventura danes imenuje »prevarantski predsednik« in »izmikajoči se strahopetnež«.

Jesse Ventura nima mobilnega telefona, brez njega zlahka preživi, v svetu zunaj zaslona se veliko dogaja, pravi. Ko ni na televiziji, nihče ne ve, kje je. Njegov kontakt s svetom sta njegova varnostnika, ki jima zaupa in imata mobilne telefone. Napisal je knjigo, v kateri podpira legalizacijo marihuane. Upa, da bo kmalu legalizirana, saj mu je vrnila življenje, ker je rešila njegovo ženo, potem ko ji štiri različna zdravila proti napadom z močnimi stranskimi učinki niso pomagala. Tisti, ki so prepovedali uporabo konoplje, bi po njegovih besedah morali iti v zapor, saj gre za zdravilno rastlino.

Če bi postal predsednik ZDA bi Ventura končal vojne na Bližnjem vzhodu, ker je vojna stroj za ustvarjanje denarja za vojaško industrijo. »Naši vojaki se ne borijo za ZDA, borijo se za koncerne,« pravi. Začel pa bi vojno za podnebje, boj proti onesnaževanju. V Mehiki, kjer živi, na lastne oči gleda, kako umirajo oceani in »če bodo umrli oceani, bomo umrli tudi mi«.

Jesse Ventura ima v svoji biografiji med drugim navedeno, da je služil v vietnamski vojni. Po vrnitvi domov je postal wrestler, kjer je dobil nadimek "The Body" in je slovel po svojih ekscentričnih oblačilih ter glasnih intervjujih brez dlake na jeziku, kasneje je sicer zrežirane boje tudi komentiral, predvsem za TV mrežo NBC (Saturday Night's Main Event), kjer ga je v osemdesetih gledalo in poslušalo tudi nekaj deset milijonov gledalcev na epizodo. Slava v ringu mu je nato prinesla nekaj vidnih vlog v hollywoodskih filmih (Predator, The Running Man, Demolition Man), v katerih je denimo zaigral ob boku Schwarzeneggerja in Sylvestra Stallonea.

V politiko je stopil kot župan Booklyn Parka med letoma 1991 in 1995. Leta 1998 je kandidiral za guvernerja Minnesote kot član reformne stranke in zmagal. Javnost je takrat po poročanju STA opozarjal nase z nastopi v televizijskih oddajah in intervjujih, med katerimi je bil najbolj odmeven intervju za revijo Playboy. V njem je brez dlake na jeziku razložil svoje poglede na različne stvari in se zameril debeluhom (»naj se ne bašejo s hrano in bodo shujšali«) ter verskim zagretežem (»religija je za slabiče«).

Leta 2000 je izstopil iz reformne stranke, ker je postala nevredna njegove podpore in podpore ameriškega ljudstva. Po koncu mandata leta 2002 se ni odločil kandidirati za nov mandat guvernerja Minnesote, postal je politični komentator, voditelj televizijskih oddaj Conspiracy Theory with Jesse Ventura (2009–12) in The World According to Jesse (2017– ).

Objavil je knjige Don’t Start the Revolution Without Me! (2008), American Conspiracies: Lies, Lies, and More Dirty Lies That the Government Tells Us (2010) in Marijuana Manifesto: How Lies, Corruption, and Propaganda Kept Cannabis Illegal (2016).

Nekdanjega prijatelja, sedanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, Jesse Ventura danes imenuje »prevarantski predsednik« in »izmikajoči se strahopetnež«. Znan pa je tudi po tem, da dvomi v pojasnila ameriške vlade glede napadov 11. septembra (9/11) in da rad med debatami ob živce spravlja voditelje desničarske televizije Fox News. Slednji so v prerekanju z njim že tudi zapustili televizijski studio.

