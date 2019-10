Kdo je novi predsednik Zveze borcev?

Tita Turnška je kot novi predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB nasledil Marijan Križman

Aktualni in nekdanji predsednik Zveze borcev: Marijan Križman in Janez Stanovnik

© ZZZ NOB / Facebook

Glavni odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je pred kratkim na seji za novega predsednika zveze izvolil Marijana Križmana, ki je na vrhu omenjene veteranske organizacije nasledil Tita Turnška. Križman je bil do zdaj podpredsednik zveze in predsednik Združenja borcev in protifašistov v Kopru. Ob izvolitvi je napovedal pripravo novih programskih usmeritev, skupaj z vsemi združenji in člani, ki tvorijo zvezo.

Za podpredsednike zveze so so bili izvoljeni Ljubica Jelušič, Blaž Kavčič, Bojan Pahor in Božo Novak.

Dosedanji predsednik zveze Tit Turnšek se za nov mandat ni potegoval. Marijana Križmana je včeraj ob prevzemu nove funkcije obiskal tudi nekdanji predsednik Zveze borcev Janez Stanovnik.

Zveza združenj borcev za vrednote NOB je ena od veteranskih organizacij, ki daje poudarek zlasti na ohranjanju vrednot narodnoosvobodilne borbe med drugo svetovno vojno. Je članica mednarodne organizacije Svetovne federacije veteranov in ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu. V njenih združenjih je 42.000 članov.

PRETEKLI PREDSEDNIKI ZVEZE BORCEV: