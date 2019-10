Protest, ker je delo novinarjev postalo kaznivo dejanje

Novinarji zahtevajo spremembe zakonodaje, da bodo spet lahko opravljali svoje delo

"Cenzurirana" naslovnica enega od avstralskih časopisov ta teden

Novinarji največjih medijskih družb v Avstraliji so kot Koalicija pravica vedeti vsem poslancem parlamenta poslali odprto pismo z zahtevo, naj poskrbijo za zaščito svobode govora, poroča 9News. Campbell Reid iz News Corp Australia je kot podpisnik odprtega pisma dejal, da so se novinarske hiše znašle v težavah, ker je vlada sprejela zakone, po katerih je delo novinarjev z namenom obveščati javnost postalo kaznivo dejanje. Gre za zadeve, ki ne bi smele biti odvisne od subjektivne ocene ali dobre volje posameznih politikov.

V ponedeljek so časopisi izšli s počrnjenim besedilom na naslovnicah, s čimer so želeli izraziti protest proti zakonodaji s področja nacionalne varnosti, ki po navedbah novinarjev v državi duši novinarsko poročanje. Za ta korak so se po poročanju STA odločili po več policijskih preiskavah v medijskih hišah in na domu novinarja junija letos.

Istočasno so zagnali kampanjo, v kateri zahtevajo spremembo zakonodaje, ki med drugim predvideva kazni za žvižgače. V enotni kampanji, naslovljeni z »vaša pravica vedeti«, se je povezalo 19 medijskih organizacij in novinarskih sindikatov, čeprav so nekateri med njimi stari tekmeci. Časopis The Sydney Morning Herald je denimo pozval k »zakonodajnim spremembam, ki bi ustavile prikrivanje informacij«, časopis The Australian pa je pisal o »napadih na pravice novinarjev«.

Kampanja poziva k šestim zakonodajnim spremembam, vključno s sistemom, ki bi omejil označevanje dokumentov z oznako »zaupno«, in s pravico do izpodbijanja naloga za preiskavo. Po navedbah združenih medijev je bilo namreč v zadnjih 20 letih sprejetih prek 60 zakonov, ki omejujejo novinarsko svobodo in predvidevajo kazni za žvižgače.

Nekaj ur po izidu časopisov s počrnjenim besedilom se je oglasil predsednik avstralske vlade Scott Morrison. Dejal je, da novinarjev ne bi smeli kazensko preganjati zaradi »kapric politikov«. Campbell Reid se s tem strinja, zato je treba zakonodajo, ki politikom to omogoča, spremeniti. Pravi, da zahtevajo razumne spremembe zakonodaje, da bodo novinarji lahko opravljali svoje delo.

Koalicija pravica vedeti v oglasih na nacionalni televiziji državljane seznanja s škodo, če novinarji korupcije in zlorab ne morejo razkriti. V oglasih predstavljajo, kako državni uradniki skrivajo informacije, ko so pomembne za državljane. Zahtevajo spremembe zakonodaje, ki preprečujejo objavo zlorab, kot so recimo zlorabe starejših v domovih za starejše.

Hugh Marks, predsednik uprave družbe Nine, ocenjuje, da je kampanja »veliko večja od medijev«, ker gre za pravico vseh Avstralcev, da izvedo za odločitve, ki so sprejete v njihovem imenu. Nihče ne zahteva, da bi kdo moral biti nad zakonom, vprašanje je, ali zakon služi javnemu interesu. Če vlada deluje na podlagi kulture, ki zadeve skriva, ker o njih noče razprave, ljudje ne morejo sprejemati informiranih odločitev.