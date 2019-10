Zapustil nas je David Tasić

1962 - 2019

Janez Janša, David Tasić, Ivan Boštner in Franci Zavrl na Roški v Ljubljani leta 1988

© Tone Stojko

David Tasić je bil v osemdesetih dolgoletni novinar in urednik revije Mladina. Med prvimi je začel objavljati intervjuje z bivšimi političnimi zaporniki. Z njegovimi pogovori Goli otok, zloglasno taborišče za politične zapornike, ni bil več tabu tema. Vrata v demokratizacijo družbe so se odprla tudi zaradi rušenja teh nedotakljivih tem. Leta 1988 ga je slovenska tajna policija po nalogu vojaške obveščevalne službe aretirala zaradi suma izdaje vojaške skrivnosti. Seveda je bil vse skupaj en velik komplot, da bi utišali Mladino in z njo tudi prebujajočo se slovensko demokratično javnost.

Skupaj s častnikom JLA Ivanom Borštnerjem, urednikom Mladine Francijem Zavrlom in takratnim sodelavcem Mladine Janezom Janšo je bila četverica JBTZ pred vojaškim sodiščem v Ljubljani, brez prisotnosti civilne javnosti in brez civilnih odvetnikov, obsojena na zaporne kazni. Del kazni so tudi odsedeli, vse dokler jih ni leta 1990 slovenska oblast izpustila na prostost. Kasneje je tudi slovensko sodišče razveljavilo sodbo. Po osamosvojitvi se je David posvetil založništvu.

Fotografije Davida Tasića so bile posnete 27. julija 1988, ko so četverico obsojenih pred vojaškim sodiščem po obsodbi izpustili na prostost na Roško cesto, kjer jih je pričakala ogromna množica ljudi. Avtor fotografij je Tone Stojko.