Mark Zuckerberg: To ni poskus izdaje suverene valute. Gre le za način izmenjave denarja.

IZJAVA DNEVA

"To ni poskus izdaje suverene valute. Gre le za način izmenjave denarja med ljudmi, kot je primer pri podobnih obstoječih plačilnih sistemih." (Prvi mož Facebooka in milijarder Mark Zuckerberg o novi kriptovaluti Libra na zaslišanju pred ameriškim kongresom; via STA)

Mark Zuckerberg na zaslišanju pred ameriškim kongresom

