Pahorjev sin ima delo

Postal je – seveda – strokovni sodelavec stranke SD

Oče in sin, Borut in Luka

Načeloma ni nič narobe, če zdravnikov sin postane zdravnik, odvetnikov sin pa odvetnik. Drugače je v politiki, kjer v naših krajih po propadu avstro-ogrske monarhije oblast ni več dedna in tako ni več mogoče, da bi sin predsednika države neposredno postal predsednik države. Ravno tako kot ni več sprejemljivo, če politikov sin postane politik, še posebej, če mu politično pot tlakujejo starši – namesto da njegove voditeljske kvalitete prepozna demos.

Prav dve najstarejši politični stranki, SDS in SD, sta se v zadnjem času najbolj zapletli v nepotistične aranžmaje. V SDS so na funkcionarskih delovnih mestih doslej zaposlili več sorodnikov članov stranke – žena, hčera, sinov in njihovih partneric. Zadnji je primer poslanca Žana Mahniča, njegovo partnerico Katjo Palčnik so v poslanski skupini pravkar zaposlili kot referentko. V SD so po količini nepotističnih zvez zaostajali, a zdaj počasi dohitevajo SDS. Letos poleti je v pisarni evroposlanke Tanje Fajon službo dobila Špela Han, hčerka vodje poslanske skupine SD Matjaža Hana, zdaj pa so se v poslanski skupini stranke SD spomnili še na sina predsednika države Boruta Pahorja, Luko Pečarja Pahorja.

V poslanski skupini SD sicer pravijo, da ta pri njih opravlja študentsko delo, prilagojeno njegovim študijskim obveznostim. Mu je službo uredil oče Borut? »To, da je sin predsednika republike, ni imelo in nima pri odločitvi poslanske skupine Socialnih demokratov za opravljanje študentskega dela Luke Pečarja Pahorja v okviru poslanske skupine nikakršne povezave,« odgovarjajo iz stranke. Luka Pečar Pahor naj bi bil aktiven član stranke in naj bi vedno izkazoval »prizadevnost, delavnost in tudi dobre strokovne reference«, ker pa je – tako kot nekoč oče – študent mednarodnih odnosov, naj bi poslanski skupini pomagal predvsem pri pripravi različnih vsebin iz zunanje politike in politik EU.

»Poslanska skupina Socialnih demokratov je zelo zadovoljna z njegovim delom in verjame, da bo z Luko Pečarjem Pahorjem tudi v prihodnje dobro sodelovala,« o njegovi praksi menijo v stranki.

Kaj pa Luka Pečar Pahor? Kako mu je všeč študij? Kateri profesor mu je najbližje – morda novi evroposlanec Milan Brglez, član SD? Luka Pečar Pahor je odgovoril, da ga v sklopu študija najbolj zanimajo multilateralna diplomacija in mednarodne organizacije, seveda predvsem tiste s poudarkom na mednarodnem miru – njegov oče je iz te tematike diplomiral. »Poleg tega pa svoj čas rad posvečam študiju politik in razvoja Evropske unije, mednarodnega prava ter modernim in postmodernim teorijam mednarodnih odnosov.« Je tudi predsednik študentskega društva za mednarodne odnose Globallis, v prostem času pa rad prebira filozofijo.

To je odlično. Morda pa bi bilo najbolje, če bi Slovenijo spremenili v monarhijo?