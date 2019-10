Tudi nacionalka odprla vrata »vplivnežem«

Biti »vplivnež« bržkone ni najbolj zaželen poklic v milenijski dobi zaradi dobrega zaslužka, ampak tudi zato, ker je s snemanjem posnetkov mogoče postati tudi komentator Eme

Zala Kralj in Gašper Šantl

© RTVSLO / YouTube

Lanska zmagovalca Eme Zala in Gašper sta z mladostjo in svežino očitno navdihnila Emine organizatorje, saj so znotraj izbora za Emo 2020 vzpostavili poseben projekt Ema Freš. Ta je bil odprt za vse glasbenike, mlajše od 26 let, ki imajo izdane največ tri avtorske skladbe. Sočasno še vedno traja izbiranje uveljavljenih izvajalcev, a zdi se, da ekipa Eme tokrat bolj stavi na podmladek, Zalin in Gašperjev nastop na Pesmi Evrovizije v Tel Avivu je po njenih besedah pomembno povečal spremljanje te prireditve na spletu, po gledanosti med mladimi pa je bila TV Slovenija letos na drugem mestu med vsemi članicami EBU.

Pridobljenega mladega občinstva noče izgubiti, zato mu bo prišla naproti, kolikor se da: s spletnimi aktivnostmi, ki bodo spremljale izbor in predizbor (mladi se namreč, opažajo na TV Slovenija, vse manj zanašajo na televizijo), pa tudi tako, da je med komentatorje projekta Ema FREŠ uvrstila – t.i. »spletni vplivnici«.

Morda tako kot mi niste še nikoli slišali za Majo Pinterič in Rebeko Tomc, ki bosta v komentatorski vlogi delali družbo pevcu Bojanu Cvjetićaninu, voditelju Klemnu Kopini in novinarju Denisu Živčecu, toda v službi za komuniciranje RTV SLO zagotavljajo, da ju potencialni mladi gledalci dobro poznajo. »Maja Pinterič in Rebeka Tomc ustvarjata priljubljena kanala na YouTubu. Maja ima kanal NekiNeki, objavljenih ima več kot 90 posnetkov, najbolj gledan ima 303 tisoč ogledov. Rebeka pa ustvarja kanal Rebecca YT, ki ima 31 tisoč naročnikov. Objavila je že 145 posnetkov, najbolj gledan ima 180 tisoč ogledov.«

Biti »vplivnež« bržkone ni najbolj zaželen poklic v milenijski dobi zaradi dobrega zaslužka, ki ga uspešnejšim vplivnežem zagotavlja to, da jih podjetja začnejo prositi za oglaševanje svojih izdelkov, pač pa zato, ker je zgolj s snemanjem posnetkov, naslovljenih na primer »Neznanci pred nami odločajo, kaj jemo v McDrivu«, »24 ur jem samo hrano bele barve«, »Mislila je, da je Damjan Murko« ali »Rada nosim štumfe«, mogoče prileteti tudi v najbolj gledan nacionalkin termin …