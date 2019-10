»Poteza policije in vlade za kriminalizacijo nenasilnega protesta je zaskrbljujoča«

"Podnebne krize ne bo razrešila policija, pač pa resna podnebna politika," so danes na protestu v Ljubljani izrazili člani gibanja Mladi za podnebno pravičnost

Mladi na protestu danes na Trgu republike v Ljubljani

© Gašper Lešnik

"Gibanje Mladi za podnebno pravičnost izraža solidarnost s podnebnimi aktivistkami_sti gibanja Extinction Rebellion, ki so bile_i v preteklem tednu aretirane_i med mirnimi demonstracijami v Londonu, Veliki Britaniji na koncu dvotedenske kampanje civilne nepokorščine. Londonska metropolitanska policija je prav tako prepovedala nadaljna zbiranja gibanja Extinction Rebellion," so danes ob protestu v Ljubljani sporočili v gibanju Mladi za podnebno pravičnost.

Poteza londonske policije in vlade Združenega kraljestva za kriminalizacijo nenasilnega protesta je nadvse zaskrbljujoča, dodajajo. Ne priča samo o zatiskanju oči oblasti pred podnebno krizo, pač pa postavlja tudi nevaren zgled za nadaljnje organiziranje civilne družbe v Združenem kraljestvu, so zapisali v sporočilu za javnost. "Kriminalizacija javnega združevanja v razviti Zahodni demokraciji prav tako postavlja nevaren zgled na mednarodni ravni: če od krinko varnosti in povzročanja neprijetnosti policiji lahko Združeno kraljestvo omejuje civilne svoboščine, s tem potrjuje rabo represivnih taktik tudi v državah s šibkejšim civilnim nadzorom."

Danes se je pet aktivistk_ov MZPP z verigo priklenilo skupaj pred britanskim veleposlaništvom in ponudilo ključ britanski veleposlanici. Tako so apelirale_i na predstavništvo Združenega kraljestva v Sloveniji, naj obsodi represivno prepoved mirnih demonstracij proti podnebnim krizi.

"Prizadevanje za trajnostno prihodnost ni zločin, podnebni aktivistke_i pa nismo zločinke_ci, pač pa ljudje z demokratičnimi pravicami, ki upravičeno zahtevamo prihodnost za vse."



Mladi za podnebno pravičnost

Dodali so, da obžalujejo, da se veleposlaništvo kljub večim pozivom ni odzvalo, prejelei pa so tudi neuradno informacijo, da o akciji naj ne bi bilo obveščeno. "Še toliko večje razočaranje izhaja iz dejstva, da veleposlaništva kot ključne inštitucije zunanje politike Združenega Kraljestva uveljavljajo diskurz človekovih pravic za svoje delovanje, grobe kršitve znotraj države pa so pripravljene spregledati."

"Podnebne krize ne bo razrešila policija, pač pa resna podnebna politika, zato apeliramo na vse vpletene na pozicijah moči, da namesto kriminalizacije aktivizma razvijajo politike, zadostne za naslavljanje podnebne krize," so sklenili.