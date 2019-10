Skupna točka protestov

niekverlaan / pixabay

Ne glede na to, da so med seboj oddaljeni več tisoč kilometrov, lahko med protesti širom sveta najdemo mnoge skupne točke. Trenutno ljudje na ulicah Libanona, Čila, Španije, Hong Konga in drugod glasno opozarjajo na krivice in zahtevajo spremembe.

Razlogi za proteste so večinoma večanje razkoraka med revnimi in bogatimi ter vedno bolj izrazita cenovna nedostopnost sredstev, potrebnih za dostojno življenje. Korupcija je prav tako velik problem v mnogih državah, kjer politični voditelji izrabljajo javne vire za lastne politične aspiracije. Hong Kong in Barcelona nam medtem kažeta, da osebna in politična svoboda še zdaleč nista samoumevni. Morda najbolj opazni v zadnjem letu pa so bili protesti proti klimatskim spremembam, ki jih lahko obiskujemo tudi pri nas.

A poleg klimatskih imamo v Sloveniji tudi vse ostale zgoraj naštete probleme in dobre razloge za nezadovoljstvo ter državljansko nepokorščino. Kot leta 2012 bi morda lahko praznike ponovno preživeli na ulicah?

