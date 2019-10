Tereza Vuk: Zdaj je pomemben samo videz, pa čim manj knjig prebrat

IZJAVA DNEVA

"Malo pretiravam, samo je šlo res že vse v maloro. Vrednote so čisto druge. Zdaj je pomemben samo videz, pa čim manj knjig prebrat. Pa doživet svojih pet minut slave na TV-ju, pa magari tako, da ves obupan iščeš partnerja pred celo Slovenijo in izigravaš pajaca." (Pisateljica in kolumnistka Tereza Vuk v reviji Kralji ulice)