Snowden: Nezemljani nikoli niso vzpostavili stika z Zemljo

Žvižgač na razočaranje mnogih razkriva, da številne teorije zarote niso resnične

Edward Snowden

© Freedom of the Press Foundation

Žvižgač Edward Snowden je po poročanju CNN raziskoval mreže ameriških tajnih služb in ugotovil, da teorije zarote niso resnične. Kot nekdanji uslužbenec tajne službe CIA in pogodbeni sodelavec agencije za nacionalno varnost (NSA) ima dostop do nekaterih največjih državnih skrivnosti.

In odločil se je poiskati odgovore na nekatera najbolj pereča vprašanja, ki zanimajo javnost. Ugotovil je, da vlada ZDA ni odkrila inteligentnih Nezemljanov. "Rečem lahko, da vesoljci nikoli niso vzpostavili stika z Zemljo oziroma vsaj z ameriškimi obveščevalnimi službami ne," navaja Snowden.

Tistim, ki dvomijo v pristanek na luni, sporoča, da je človek res stopil na Luno. V zmoti so dvomljivci v podnebne spremembe, saj te obstajajo. V zmoti so prav tako tisti, ki verjamejo v obstoj kemičnih sledi (chemtrails).

Snowden ima odgovor tudi na vprašanje, zakaj ljudje verjamejo v teorije zarote. "Vsakdo želi verjeti v teorije zarote zato, ker pomagajo osmisliti življenje," pojasnjuje. Pomagajo verjeti, da ima nekdo kontrolo.