Jasmina Gregurič: Ljudje od tebe zahtevajo, da jim narediš nekaj brezplačno, oni pa ti naredijo reklamo

IZJAVA DNEVA

"Zelo popularno je "sponzorstvo". Ljudje malodane od tebe zahtevajo, da jim narediš nekaj brezplačno, oni pa ti naredijo reklamo. Če nimaš nobenih strank in nihče ne ve zate, je to dobro. Nekje moraš začeti. Imela sem srečo, da sem imela že prej stranke, ki so bile popularne, tudi angleškega pevca Karla Michaela. S sponzorstvi sem sedaj opravila. Zdi se mi, da sem prišla že tako daleč, da so takšne zahteve žaljive. Ko dobim takšne prošnje, bi najraje odgovorila: A v trgovini prodajalki tudi rečeš, naj ti da sir brezplačno, ti pa boš objavil #jošt?" (Šivilja in modna oblikovalka Jasmina Gregurič za Žurnal24 o izzivih, kako dobiti stranke, ki dejansko plačujejo)