Balkan se bo pač obrnil proti Ankari, Moskvi in Pekingu

Danes je nov dan

Francija in Nizozemska sta pretekli teden na glasovanju o postopkih razširitve EU dali rdečo luč Albaniji in Severni Makedoniji, kljub temu, da sta obe državi izpolnili pogoje za začetek pristopnih pogajanj. Macron pravi, da mora Unija najprej poskrbeti za lastno notranjo reformo – moderen centrist v stilu klovna Donalda z manj populističnimi besedami sporoča: "Europe first!"

To je slaba novica za regijo. Zdaj, ko je vsem jasno, da bruseljske obljube nič ne veljajo, je mir spet manj gotov. Kaj se bo zgodilo s Prespanskim sporazumom? Ne pozabimo, da so Makedonci spor z Grčijo razrešili predvsem zato, ker je bil to pogoj za vstop v EU. Bodo Albanci oživili sanje o Veliki Albaniji? Kaj je politično oportuno v državah, ki jih Bruselj po letih uboganja in prilagajanj odpravi na tak način? Najbrž da se – tako kot Vučić – obrneš v drugo stran.

Na Zahodnem Balkanu se sicer trenutno odvija nova hladna vojna, v kateri se za vpliv borijo Ankara, Moskva in Washington. V Bruslju pa nimajo časa.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.