So vplivni v sodni dvorani res privilegirani?

Odvetnik Franci Matoz je Janeza Janšo zastopal v nešteto primerih. Skupni strošek za odvetniške storitve je bil že doslej tolikšen, da si ga povprečen državljan ne bi mogel privoščiti.

Ko je javnost izvedela za večdesetmilijonski odpis dolga družini Janković, se je spet začelo veliko govoriti o dolgotrajnosti in neuspešnosti kazenskih postopkov zoper ljubljanskega župana. In ne samo zoper njega. Vtis je, da vplivnim politikom in predstavnikom kapitala vedno znova uspe nekako pretentati kazenski sistem. Je to le vtis? Je sistem res preveč radodaren s človekovimi pravicami, kar se izkaže v najbolj razvpitih primerih? Je vprašljiva sodna preiskava kot sinonim za prerazkošne pravice v kazenskih postopkih? Bi jo bilo treba odpraviti?