Dorothee S. Spehar: Nekateri bi rekli, da je kruto in slabo in grozno, da nosim krzno

IZJAVA DNEVA

"V resnici imam rada krzno. Ne novo, ne kupujem novih krznenih izdelkov, a krzno imam rada. Imam krzneni plašč, ki ga je mama kupila za svojo prvo plačo leta 1972. Še vedno ga oblečem vsako zimo. Ko ni mrzlih dni, je skrbno shranjen v omari, ko se ohladi, ga vzamem iz vreče, skrtačim in nosim. To je zame del razmisleka o trajnostnem delovanju. Ni vse črno-belo. Nekateri bi rekli, da je kruto in slabo in grozno, da nosim krzno. A ta plašč je star več kot 40 let. Umetno krzno je praviloma izdelano v nevarnih delovnih pogojih z uporabo toksičnih kemikalij in plastike. Če ga odvržemo na smetišče, bo oddajalo strupe vsaj 50 let. Moj krzneni plašč je tako rekoč organski izdelek, ki je v družini desetletja. Zato verjamem, da je pomembno, kako gledamo na stvari, kaj vemo o njih in se nato na podlagi tega odločimo, kaj je odgovorno ravnanje."

(Dorothee S. Spehar, modna revizorka in ustanoviteljica berlinsko-newyorške agencije DS, je za Večer spregovorila o tem, ali je moda lahko trajnostna in okoljsko ter družbeno odgovorna)