Melania Trump: Naš narod bo še naprej močno stal pred obrazom katerega koli sovražnika

IZJAVA DNEVA

"Naša vojska ni bila nikoli močnejša in sposobnejša kot je zdaj. In naš narod bo še naprej močno stal pred obrazom katerega koli sovražnika." (Prva dama ZDA Melania Trump med govorom v Južni Karolini, kjer so ji šolarji, vojaki in predstavniki vladnih agencij predstavili, kako se pripravljajo na izredne razmere; via AP)

Melania Trump, prva dama ZDA

© YouTube / AP

