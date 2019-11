Negovalke nadomeščajo državo

pxhere

Skrbstveno delo je pogosto neplačano in nevidno delo. Ženske ga opravljajo od dva do desetkrat več kot moški; slednji tako lahko delajo bistveno več dela, ki "šteje" – je vidno in cenjeno.

Ker tudi zaposlene ženske sprejmejo odgovornost nege pogosteje kot zaposleni moški, lahko ti razpolagajo z več prostega časa. To ogroža finančni položaj žensk, ki za namene skrbstvenega dela žrtvujejo ugodnosti in ure v službi, s tem pa raste tveganje, da bodo živele v revščini in bodo v starosti prepuščene javni pomoči.

Pri skrbstvenem delu gre tako – bolj kot za konflikt med spoli – za konflikt med žensko in državo, ki bi žensko z javnimi skrbstvenimi storitvami razbremenila. Prevzemanje odgovornosti za socialno skrb ima po raziskavah za državo pozitivne posledice.

V Sloveniji je skrb za starostnike v veliki meri prepuščena svojcem, zanaša se na spolno delitev dela, ženske postavlja v neenak ekonomski položaj in tako sklepa začaran krog vprašanj o tem, kam se je skrila socialna država.

