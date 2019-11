Homofobni napad na ljubljanski LGBT+ klub

Danes ob 6. uri zjutraj, po zaprtju kluba, je skupina nasilnežev napadla Klub Tiffany na Metelkovi v Ljubljani

Razdejanje na hodniku kluba po homofobnem napadu

© Klub Tiffany

Danes, v petek, 1. novembra, ob 6. uri zjutraj, po zaprtju kluba, je skupina nasilnežev napadla Klub Tiffany na Metelkovi v Ljubljani, so sporočilu za javnost zapisali v omenjenem klubu.

"Napadalci so razbili vhodna vrata stavbe Lovci, v kateri se nahajata LGBT+ kluba Tiffany in Monokel, in vdrli v klub. Osebje kluba (člani in članice), se je pred nasilneži zateklo v notranje prostore in zabarakadiralo vrata. Napadalci so hoteli priti do njih, razbijali po hodniku in vratih, jih zmerjali in grozili z besedami: "Kje ste pičke, pridite ven, pedri!". Poškodovali so hodnike stavbe in razbili okna na stavbi Lovci. Ogroženi člani in članice so močno pretreseni. K sreči nihče ni bil poškodovan. Policija je bila o napadu nemudoma obveščena, ob prihodu policije so napadalci pobegnili," so zapisali.

Društvo ŠKUC

V društvu ŠKUC, sekciji Magnus in LL nasilni dogodek odločno obsojajo in pozivajo pristojne organe, da ukrepajo proti nasilnežem v skladu z zakonom. Izredno zaskrbljeni so, ker s homofobijo motivirano nasilje in kazniva dejanja naraščajo. "Samo v zadnjem mesecu smo bila priča dvema nasilnima napadoma na LGBT+ osebe v Sloveniji. Vsako nasilje, sovražno dejanje na osnovi spolne usmerjenosti ali spolne identitete, spodbujanje in širjenje sovraštva do LGBT+ manjšin, je potrebno takoj ustaviti!" so jasni v društvu.

Morebitne očividce prosijo, da informacije posredujejo policiji ali kar društvu ŠKUC Magnus oz. sekciji ŠKUC LL.