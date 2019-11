Pornografija ne povzroča posilstva, ga pa normalizira

V zadnjih 30 letih je komercialna heteroseksualna pornografija postala odkrito kruta in ponižujoča do žensk, pa tudi odkrito rasistična

V zadnjih tridesetih letih, kolikor preučuje pornografijo, profesor Robert Jensen ugotavlja dva trenda. Prvi je, da je komercialna heteroseksualna pornografija postala odkrito kruta in ponižujoča do žensk, pa tudi odkrito rasistična. Drugi trend je, da je pornografija postala prevladujoči trend in bolj sprejemljiva v naši kulturi. Po profesorjevih besedah je gibanje proti pornografiji gibanje proti trpljenju žensk. To gibanje so ustanovile ženske.

Ženskam, ki zaidejo v težave in postanejo zmedene, ko odkrijejo, da njihov partner redno masturbira, ko gleda pornografijo, Jensen pojasnjuje, da ni presenečenje, da se počutijo prevarane, ko to ugotovijo. To ni nedolžna postranska dejavnost, ampak način, s katerim se moški izogibajo intimnosti in odnosu z realno žensko.

Profesor Jensen se strinja, da potrebujemo boljše izobraževanje o spolnosti, ne potrebujemo pa filmov, ki mladim eksplicitno prikazujejo odnose, intimnost in spolnost. Filmčki z nasveti so primerni za to, da se nekdo lahko nauči kako popraviti motor ali uporabiti računalniški program. Pomagati mladim, da bodo bolje razumeli spolnost, je veliko kompleksnejša zadeva

Ker smo ljudje seksualna bitja, nihče ne podpira deseksualizacije. Vprašanje pa je, ali naše spolno življenje raziskujemo v okviru komuniciranje in povezovanja, ali v okviru kontrole in osvojitve.

Ni prav reči, da pornografija povzroča posilstva, prav je reči, da pornografija posilstvo normalizira, erotizira moško spolno agresivnost. Je oblika pripovedovanja zgodbe in vemo, da ljudje po zgodbah oblikujejo svoja stališča, od stališč pa je odvisno njihovo vedenje. V to po Jensenovih besedah ne dvomimo, ko izražamo skrb o učinkih reklam in politične propagande. Zato ne vidi razloga, da nas iz enakih razlogov ne bi skrbeli učinki pornografije.

O svoji izjavi, da pornografija spodbuja moške, da se odpovedo empatiji, svet brez emaptije pa je svet brez upanja profesor Jensen pravi, da določen delež komercialne pornografije predstavlja spolno ugodje moškega kot akt, ki degradira in razčloveči žensko. Pornografija žensko telo obravnava kot objekt za zagotovitev spolnega ugodja. »Vse to zmanjšuje sposobnosti moških, da vidijo ženske kot popolnega človeka,« razlaga Jensen.

Strinja se tudi s trditvijo, da je ljubezen dajanje, pornografija pa posedovanje. Ker smo ljudje seksualna bitja, nihče ne podpira deseksualizacije. Vprašanje pa je, ali naše spolno življenje raziskujemo v okviru komuniciranje in povezovanja, ali v okviru kontrole in osvojitve.

Tako imenovana etična ali feministična pornografija je odmik od osnovnega vprašanja, ki je, zakaj toliko ljudi meni, da potrebujejo eksplicitne slike. V sodobni potrošniški družbi je postalo sprejemljivo, da so vsi vidiki življenja predstavljeni v množičnih medijih. Je to v skladu z zdravo spolno kulturo? »Ne trdim, da na to vprašanje obstaja eden in edini odgovor, ampak, da je o tem potrebna razprava,« pojasnjuje profesor Jensen.