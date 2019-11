Konec neke ere: Tobačna najemnikom ne bo podaljšala pogodb

Novi lastniki Tobačne z letom 2020 najemnikom ne bodo podaljšali pogodbe. Kreativni center Poligon morajo tako z novim letom zapreti oziroma preseliti.

Poligon je prostor za ljudi, ki imajo dovolj dela od doma ter se hočejo družiti in sodelovati z drugimi kreativnimi svobodnjaki.

© Uroš Abram

"V septembru je območje Tobačne prevzel novi lastnik, podjetje Tobačna center. Vsi najemniki na območju smo dobili podaljšane pogodbe do konca decembra 2019. Na naše veliko razočaranje pa nam je zastopnik novega lastnika, ABC nepremičnine, sporočil, da naše pogodbe v naslednjem letu ne nameravajo podaljšati. Naš prostor bodo z letom 2020 začeli uporabljati za svoje potrebe," so v sporočilu za javnost zapisali zdajšnji najemniki oziroma ekipa Poligona.

Dodali so, da jim je žal, da je Tobačna center d.o.o. sprejela takšno odločitev in da ne vidi številnih pozitivnih učinkov Poligona na območju Tobačne: "Kljub tej neugodni situaciji pa to ne pomeni, da bomo prenehali s svojim delovanjem. Smo že v procesu iskanja alternativnih prostorov in ob tem smo odprti za različna javna ali zasebna partnerstva."

"Kot prvo in najpomembnejše slovensko središče za razvoj kreativnih industrij smo v šestletnem obdobju ves čas premikali meje na področju ustvarjalnega sektorja v Sloveniji in v regiji. Prepoznani smo postali kot pionirji sodela/coworkinga in množičnega financiranja v regiji, v zadnjem času pa smo se izoblikovali kot vse močnejši zagovornik potreb samozaposlenih ustvarjalcev. V tem času smo gostili več kot 1400 dogodkov s prek 50.000 obiskovalci, svoj produkcijski kotiček pa smo v 1. nadstropju Tobačne 5 nudili prek 800 ustvarjalcem iz kar 40 držav. In kljub temu, da za svojo osnovno dejavnost nismo bili nikoli podprti s strani mesta ali države, smo s kakovostjo programa in občutljivostjo za pereče družbene in okoljske teme nenehno dokazovali, da smo ljudem pogosto dostopnejši od marsikatere javne inštitucije," so še zapisali in poudarili, da njihova dejavnost presega sam prostor in da nameravajo do konca leta izvesti vse načrtovane dogodke.

"Hvala vam za izjemne izkušnje, vse radovedne obiske in številne nadhude projekte, ki smo jih skupaj ustvarili. Žalostni smo, da je naša ustvarjalna pot tako grobo prekinjena. In žal nam je, da bodo ustvarjalci v mestu izgubili še en dostopni produkcijski prostor. Vsekakor pa nameravamo naše delo po kratkem prisilnem počitku nadaljevati," so sklenili.