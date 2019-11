Še ena prijateljska naveza na desnici?

Fakulteta za dizajn in skrivnostni čoln

Čoln pred Fakulteto za dizajn

Po objavi odmevnega članka Polni žepi javnega denarja, v katerem je Vasja Jager razkril, kako se z javnim denarjem financirajo nekatere zasebne fakultete, med njimi tudi Fakulteta za dizajn, ki bi ji pravzaprav lahko rekli družinsko podjetje Matičič-Zver, do akreditacije za delovanje in koncesije pa se je dokopala v času Janševe vlade, se nam je oglasila študentka te fakultete, ki želi ostati anonimna. Kam gre ves ta javni denar, ki ga fakulteta počrpa, je uganka, pravi, kajti vsaj po njenih opažanjih ne zapravlja pretirano za material, ki bi ga študentje potrebovali pri svojem delu, niti ne vlaga v nadstandardno kvaliteto programov. Je pa zato pred nekaj tedni opazila, da je pred fakulteto parkiran čoln srednje velikosti, zato jo je zanimalo, ali gre za novo pridobitev šole, od katere študentje verjetno zopet ne bodo imeli nič.

Zadevo smo preverili v dekanatu FD, kjer so nam zatrdili, da čoln ni v lasti fakultete niti nima nič opraviti s komerkoli, ki je s fakulteto kakorkoli povezan. Parkiran je bil namreč na mestu, ki je v lasti najemodajalca, pri katerem Fakulteta za dizajn najema svoje prostore, vendar ne v celoti – del stavbe in parkirišče, kjer je stal čoln, sta izvzeta, saj ju lastnik uporablja za lastne potrebe. »Fakulteta za dizajn sicer najema parkirna mesta pred samo fakulteto, vendar od občine Trzin, parkirno mesto za železno ograjo, kjer je bilo parkirano plovno vozilo, pa predstavlja del, ki ni zajet v najemni pogodbi, saj ga uporablja izključno lastnik stavbe,« so še dodali.

Stavba na naslovu Prevale 10 v Trzinu je v lasti podjetja Palmieri, katerega 100-odstotni lastnik je Matjaž Zorman, nekdanji kandidat stranke SDS za župana Kamnika.

Kdo je lastnik stavbe, v tem dopisu niso navedli, zato smo se morali do informacije dokopati sami – in odkrili, da je stavba na naslovu Prevale 10 v Trzinu v lasti podjetja Palmieri, katerega 100-odstotni lastnik je Matjaž Zorman. Kdo je Matjaž Zorman? Lastnik kamniškega turističnega središča Eko Resort, ki se je v medijih že znašel zaradi tega, ker za resort naj ne bi imel vseh potrebnih gradbenih dovoljenj in zaradi sporov s sosedi, ter – morda najpomembnejše – nekdanji kandidat stranke SDS za župana Kamnika. Zorman sicer ni član stranke, pravi, da ima dobre odnose z vsemi političnimi opcijami, vendar pa s Fakulteto za dizajn, za katere obstoj je pravzaprav zaslužen Milan Zver, član SDS, gotovo tudi dobro sodeluje in ji ne le oddaja prostorov, če upoštevamo dejstvo, da mu je fakulteta pred nekaj leti pomagala pri razvijanju embalaže in etiket za desertno vino Palmieri, posebej Refoškovega deserta s tartufi, ki ga je celo predstavil v prostorih FD, ob čemer je dekanja Fakultete za dizajn, prof. Nada Rožmanec Matičič, dejala, da je pijača »namenjena zlasti dekletom.«

Če čoln pripada Matjažu Rozmanu, torej težko verjamemo, da ni v »lasti katere koli osebe, neposredno povezane s Fakulteto za dizajn«. Vendar pa v resnici ne vemo, če je čoln njegov, kajti na naše poizvedovanje, ali je potemtakem v njegovi lasti, ne lasti fakultete, se je odzval z besedami »Fakulteta za dizajn ni lastnik plovila, ki je bil parkiran ob objektu, kakor tudi ne najemnik ali uporabnik prostora, kjer se je plovilo nahajalo. FD ima v najemu del stavbe, ki ga uporablja za svojo dejavnost v skladu z najemnim razmerjem.« Kolikšna je cena najemnine za FD, pa nam ni želel razkriti, saj najemno razmerje temelji na pogodbenem odnosu, ki ureja tudi zaščito poslovnih informacij.