Financiranje sovražnega govora

Ker širjenje nestrpnosti državna podjetja še vedno podpirajo z oglasi, je bila v državni zbor že drugič oddana peticija o spornosti takšnega ravnanja

Domen Savič in Dejan Židan

© Borut Krajnc

Zavod Državljan D je septembra 2018 začel kampanjo, s katero preizprašuje vlogo podjetij v večinski državni lasti, ki z oglaševalskimi proračuni financirajo širjenje sovražnih vsebin v nekaterih medijih, povezanih s stranko SDS in Orbánovim režimom na Madžarskem. Tako lahko med oddajami na Nova24TV, kjer spodbujajo nestrpnost do verskih, spolnih in etničnih manjšin, spremljamo oglase za državni Telekom Slovenije in druga velika podjetja, med katerimi sta denimo Mercator in Telemach.

Težava financiranja nestrpnih vsebin oziroma spodbujanja sovraštva ni značilna samo za Slovenijo, gre za svetovni pojav. Tudi v ZDA že več let obstaja kampanja Spečih velikanov (Sleeping giants), ki problematizira oglaševanje na spletnem portalu skrajne desnice Breitbart in ima več različnih lokalnih izpostav po svetu.

Sodelavke in sodelavci zavoda Državljan D so novembra 2018 pisali predsedniku vlade Marjanu Šarcu; ta se je takrat odzval in zapisal, da bi morala podjetja v večinski državni lasti premisliti, kje oglašujejo in kakšne medijske prakse podpirajo s svojim denarjem. »Drži, da sta medijska svoboda in svoboda govora temelja demokracije, a to še zdaleč ne pomeni, da sta neomejeni,« je takrat zapisal premier.

»Zadovoljni smo bili, da je kampanja proti sovraštvu prešla v splošno javnost, da je veliko podjetij odpovedalo oglaševanje v medijih, kjer se pojavljajo sovražne vsebine, in da smo pri širši javnosti spodbudili premislek o nestrpnem ozračju v naši družbi,« pojasnjuje pobudnik kampanje in direktor zavoda Državljan D Domen Savič, sicer tudi ena od žrtev pogostih napadov v prej omenjenih medijih.

Poleg razprave v splošni javnosti so septembra 2018 na državnozborsko komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti naslovili prvo peticijo in komisijo z njo pozvali, naj opravi razpravo o upravičenosti in skladnosti financiranja medijev, ki spodbujajo sovraštvo, lažejo o delu državnih organov in spodbujajo nestrpnost v družbi. Peticija je bila le dan po objavi z zaničevalnim spremnim besedilom objavljena na spletnih portalih Nova24TV in Demokracija, do danes pa je komisija ni obravnavala.

Zato so ta teden v državni zbor poslali novo peticijo z enakim pozivom. Problematizirajo to, da medij, ki ga več domačih in tujih medijev povezuje z Orbánovim režimom in dobiva denar od kulturnega ministrstva in iz oglaševalskih proračunov podjetij v večinski državni lasti, domnevno krši medijsko zakonodajo in v slovensko družbo vnaša razdor.

V državnem zboru sta Domna Saviča sprejela predsednik državnega zbora Dejan Židan (SD) in članica komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti Nataša Sukič (Levica). »Upam, da bo peticija zdaj deležna odziva poslank in poslancev, saj je to problem, ki zahteva politični odziv,« je ob izročitvi peticije pojasnil Savič. »Najbolj so bili za rešitev te težave zagreti pri Levici,« še dodaja, »predsednica komisije za človekove pravice, peticije in enake možnosti, poslanka Eva Irgl, pa se ni želela sestati z nami.