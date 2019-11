Levica: »Desnica in koalicija skupaj za najbogatejše«

Na odboru za finance sta koalicija in desnica z združenimi močmi zavrnili finančni del predloga Levice, ki omogoča ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Na odboru za finance sta koalicija in desnica z združenimi močmi zavrnili finančni del predloga Levice, ki omogoča ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Levica je v sporočilu za javnost zapisala, da bi bilo ob sprejetju predloga na boljšem 95 odstotkov ljudi oziroma vsi upokojenci, velika večina samozaposlenih, ter vsi s plačami do 5200 evrov bruto mesečno. "Če bi bil predlog sprejet, ne bi več upokojenec s 500 evri pokojnine in menedžer s 10.000 evri plače plačevala enakega zneska za dopolnilno zavarovanje (35 evrov mesečno), temveč bi prispevala v skladu s svojimi zmožnostmi, tako da bi upokojenec prispeval 30 evrov manj, menedžer pa 20 evrov več kot zdaj," so dodali.

Učinek predloga Levice na zavarovance so ponazorili v spodnji tabeli:

Po 16 letih obljub o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je bil predlog Levice prvi, ki je sploh prišel do obravnave v Državnem zboru. Vse ostale poskuse so ustavili lobiji že tekom priprave zakonske rešitve, sporočajo v Levici.

V Levici so predlagali v koalicijski pogodbi zapisan dogovor, ki: "je bil 90% usklajen s koalicijo, bi prinesel več denarja v zdravstvu. Lani so zavarovalnice, ki zbirajo dopolnilno zavarovanje, izplačale 477 milijonov evrov škod, po predlogu bi se zbralo 566 milijonov evrov, bi bistveno izboljšal gospodarnost sistema, saj vsako leto prek 50 milijonov evrov, ki jih plačamo za dopolnilno zavarovanje, ostane v zavarovalnicah in bi zmanjšal administrativne stroške v zdravstvu, saj bolnišnice zdaj morajo izstavljati račune 3 zavarovalnicam, po novem bi samo eni in ki bi zagotovil univerzalno in brezpogojno pravico do zdravstvenega varstva vsem".

"Koalicija in desnica sta kljub sta se izgovarjali na "nesistemskost" zakona, na proračunske stroške (čeprav bi bil izkupiček pozitiven), na stroške za gospodarstvo (čeprav bi stroški znašali zgolj dobre 4% lanskega dobička) - in nazadnje smo slišali celo skrb za banke, ki bi bile ob provizije, saj ob sprejemu zakona ne bi bilo več položnic za dopolnilno zdravstveno zavarovanje," so še zapisali v sporočilu za javnost.