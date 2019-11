Miha Mazzini: Mladi imajo samo dva izhoda, sanje ali pa upor

IZJAVA DNEVA

"Mladi imajo samo dva izhoda: sanje (po raziskavah jih več kot pol misli, da bodo kmalu čudežno obogateli) ali pa upor. Starejša generacija se jih torej boji – in jih spodbuja k prvemu izhodu. Sanjajte, otroci, cik cik in lahko noč (ja, v ta okvir sodi tudi besnenje nad Greto Thurnberg)." (Pisatelj in kolumnist Miha Mazzini na Siol.net o tem, da se po svetu širi nezadovoljstvo mladih, ki večinoma opravljajo nesmiselna, slabo plačana in prekarna dela)