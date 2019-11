Janez Janša: »To je globoka država. To ni politična tvorba. To je mafija.«

IZJAVA DNEVA

"Imperij uporablja enkrat levo paradigmo, enkrat liberalno, enkrat desno, enkrat kapitalistično, enkrat socialistično. Vse, kar je treba, samo zato, da je treba. Enkrat preko zbornice, enkrat preko stranke, enkrat preko sodstva, enkrat preko medijev, samo zato, da se obdrži na oblasti. To je globoka država. To ni politična tvorba. To je mafija. Zato, da se jo razgradi, je potrebno vrsto ukrepov."

(Predsednik SDS Janez Janša je v intervjuju za "svojo" televizijo Nova24TV spregovoril o tem, da še vedno povsod vidi globoko državo in udbomafijo)