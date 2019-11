FOTOGALERIJA: Pogrebna slovesnost za umrle na meji

Shod na Prešernovem trgu v spomin na umrle migrante in begunce na slovensko-hrvaški meji

Prešernov trg

© Gašper Lešnik

Danes, v torek, 12. novembra, je bil ob 18. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani protest z imenom Pogreb naših umorjenih. V sporočilu za javnost so organizatorji zapisali, da na shod vabijo vse, ki bi se radi spomnili "umorjenih na mejah in tistih, ki so umrli na naših ulicah". Zato pozivajo vse, da se na dostojanstven način spomnijo žrtev in spregovorijo o storilcih. "V znak žalovanja prinesite sveče ali karkoli drugega, kar se vam zdi primerno in delite svoje zgodbe s širšo skupnostjo."

Kako je bilo na shodu, si lahko ogledate v fotogaleriji Gašperja Lešnika spodaj.