Sovražne in prijateljske prizemljitve

xkcd: Robot Future

Prejšnji teden smo izvedeli, da vojaški aparat ZDA ne zbira le tega, kar počnemo na internetu, ampak tudi stvari, ki jih počnemo v mes(e)nem življenju. Globalni biometrični "dragnet" vsebuje podatke o zenicah, prstnih odtisih in DNK milijonov ljudi. Vojaki pravijo, da tako lažje fokusirajo svoja smrtonosna dejanja ("allows us to focus our lethality"), hkrati pa svarijo, da naj podjetniki ne sodelujejo s Kitajsko, rekoč, da ta prodaja smrtonosne "avtonomne" drone.

Vse to in še več so svetovne vojaške sile združile pod blagovno znamko algoritmičnega vojskovanja ("algorithmic warfare") – prihodnosti, kjer se bo vojna dogajala hitreje, kot bodo ljudje sposobni sprejemati odločitve. Sanje o (po)polni avtomatizaciji sveta seveda vključujejo tudi avtomatizirano pobijanje.

Avtomatizacija oblasti (in njene represije) sicer ni nič novega, a to ne pomeni, da se ji danes ni treba še toliko močneje upreti. Tudi – če ne najprej – skozi resen razmislek in kritiko že ta teden v Ljubljani.

