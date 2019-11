Poljska koračnica

MOs810 / Wikimedia

Še dobro leto nazaj se je poljski predsednik Andrzej Duda udeležil pohoda v znamenju neodvisnosti države po prvi svetovni vojni. Dogodek je obiskalo okoli dvesto tisoč ljudi, takratna varšavska županja ga je poskusila celo preprečiti, na koncu pa so politiki korakali v isti koloni s skrajno desničarskimi skupinami.

V ponedeljek se je na letošnjem pohodu po neuradnih podatkih zbralo več deset tisoč ljudi. Opaziti je bilo zmanjšano uporabo nacističnih in ksenofobnih simbolov, ohranjajo pa se promocija krščanskih vrednot, poveličevanje naroda in občasni antisemitizem.

Trinajstega oktobra (ponovno) izvoljena vladajoča stranka Zakon in pravica naslavlja prav ta sentiment; po eni strani poveličuje poljski narod in obljublja boljše življenje povprečnemu Poljaku, po drugi pa ga straši pred Evropsko unijo in tujci.

Z volitvami se Poljska pomika še bližje Orbanovi Madžarski, ponovna zmaga stranke Zakon in pravica pa na laž postavlja prepričanje, da bodo volivci izbrali centristično politiko.

