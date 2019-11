Morje napada

Sinočnje poplavljanje morja je opozorilo, kaj nas čaka vse pogosteje

Poplave v Benetkah

© YouTube

Vremenski pojavi občasno ustvarijo idealne pogoje za poplavljanje morja v Severnem Jadranu. Nizek zračni tlak je v kombinaciji z močnim južnim vetrom v času visoke plime recept za vdiranje morja na kopno.

To se je zgodilo včeraj. Voda je poplavila dele Izole. Na Tartinijevem trgu v Piranu je voda segala do pasu.

Poplave v Piranu

© Twitter

Visoka plima je poplavila tudi dele hrvaške Istre, denimo rivo v Poreču in Fažano, poplavljena je bila tudi tržnica na Reki.

Poplave na Reki

© Index.hr

Spektakularni posnetki prihajajo tudi iz Benetk.

fYkrTPEZUfA

Nevarno visoko naj bi bilo tudi današnje plimovanje.

Taki pojavi bodo zaradi podnebnih sprememb vse pogostejši. Gladina morja se namreč pospešeno zvišuje. Ne samo zaradi vse hitrejšega taljenja celinskega ledu na Grenlandiji in Antarktiki, ampak tudi zaradi tako imenovane ekspanzije vodnega stolpca. Toplejše ozračje segreva tudi oceane, toplejša voda pa je redkejša in zasede več prostora. Do konca stoletja se bo gladina morja po najbolj optimističnih scenarijih dvignila za najmanj 30 centimetrov. In že to bo po okvirnih izračunih oceanografa dr. Matjaža Ličerja za 20-krat podaljšalo trajanje poplav v Piranu, kar bi pomenilo, da bi bili sinočnjim prizorom priča šestkrat na leto. Ob črnem scenariju nadaljnje rasti izpustov toplogrednih plinov bi se gladina morja že do konca stoeltja lahko zvišala tudi za več kot en meter. V tem primeru, navaja Ličer, bi bili nižjeležeči deli Pirana polovico časa pod vodo. Naraščanje gladine morja bo nepovratno spremenilo dele slovenske, pa tudi Hrvaške in italijanske obale v Severnem Jadranu.

Več o tem lahko preberete v članku v posebni izdaji Mladine o podnebni krizi, ki jo lahko tudi deloma prelistate na tej spletni povezavi.