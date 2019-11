Posiljevalci ne gredo v zapor

#Mladina46

Jutri izide nova Mladina! To je njena naslovnica (ideja in ilustracija: Tomaž Lavrič, fotografija: Uroš Abram). Preberite si, zakaj je kaznovalna politika do spolnih napadalcev v Sloveniji blaga. Večina jih namreč odnese zgolj s pogojno zaporno kaznijo.