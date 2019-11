Sovraštvo rodi ...

Facebook profil Štajerska varda

Ta teden je Zvezni preiskovalni urad (FBI) objavil poročilo, ki kaže, da so v ZDA v porastu nasilni zločini iz sovraštva. Urad hkrati opozarja, da je dejansko število zločinov iz sovraštva verjetno višje, kot nakazujejo podatki v poročilu – približno polovica žrtev takšnih zločinov se ne obrne na policijo.

Za razliko od zločinov iz sovraštva in v nasprotju s prepričanjem večine Američanov, v zadnjih 25 letih število vseh nasilnih dejanj v ZDA upada. Percepcijo, da je nasilje v porastu, soustvarja politika, ki s strašenjem z "agresivnimi manjšinami" mobilizira volivce ter preusmerja pozornost od socio-ekonomskih problemov. Gre za isto politiko, ki je odgovorna za porast nasilnih zločinov iz sovraštva.

S fizičnimi posledicami normalizacije sovražnega govora in institucionalizacije izključujočih politik se že srečujemo tudi doma. Od napada na Tiffany in Monokel do Štajerske varde, ki te dni s svojimi kalašnikovi (napolnjenimi z metki za zračne puške) ponosno patruljira ob južni meji.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.