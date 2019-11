Kaznivo dejanje ustanavljanja vaške straže

Svet za nacionalno varnost zahteva uzakonitev kaznivosti vaških straž in s tem potrjuje nepojmljivo stališče policije, da njihovo početje sedaj ni kaznivo

Poveljnik Štajerske varde Andrej Šiško

© Uroš Abram

Svet za nacionalno varnost, ki mu predseduje premier Marjan Šarec, je odločil, da bo potrebno ukrepati zoper Štajersko vardo (in druge podobne združbe), ki paradira po meji in išče begunce. Menijo, da bi to njihovo početje moralo biti kaznivo.

Zato so ministrstvoma za pravosodje in notranje zadeve naložili, da v najkrajšem času pripravita spremembe kazenskega zakonika in prekrškovnih predpisov s ciljem, da bi lahko ukrepali tudi ob aktivnostih samooklicanih vaških straž. Pohvalno, super, končno?

Policija bi sicer lahko zoper obmejne milice ukrepala že po veljavni zakonodaji.

No, svet za nacionalno varnost je s tem zgolj odobril ravnanje policije, ki pravi, da zoper paravojaške ali parapolicijske enote ne more ukrepati, dokler ne začnejo streljati s čisto pravimi naboji. S tem je svet za nacionalno varnost pravzaprav tovrstnim združevanjem do nadaljnjega dal proste roke, da nadaljujejo z aktivnostmi. Če je šele potrebno napisati zakonodajo, ki kriminalizira določeno početje, je zdaj in do spremembe zakonodaje to početje torej dovoljeno … Do spremembe zakonodaje, še posebej če gre za kazenski zakonik, pa lahko vedno pride le zelo počasi. Gre za dolgotrajne, večletne projekte, rezultati pa zelo negotovi.

Motiv za neodločnost policije, ki vendarle deluje tudi po političnih usmeritvah notranjega ministra in vlade, ni znan. Dejstvo namreč je, da bi lahko policija zoper obmejne milice ukrepala že po veljavni zakonodaji. Če je kaj očitno protiustavnega in protizakonitega, je to ustanavljanje paravojaških ali parapolicijskih varnostnih sil. Povsod in v vsaki državi. In za to ni potrebno napisati posebnega kaznivega dejanja »ustanavljanja vaških straž«.