Andrej Stare: »Novinar mi je rekel, kdaj bom nehal komentirati, ker da me ne more več poslušati«

IZJAVA DNEVA

"Zadnjič me je eden od novinarjev skušal prisiliti, naj povem, kdaj bom nehal komentirati, ker da me ne more več poslušati. Rekel sem mu, naj ugasne televizor." (Športni komentator Andrej Stare o tistih, ki ga ne marajo; v intervjuju za Vikend, prilogo Dela in Slovenskih novic)