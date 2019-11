Mario Galunič: »Približno 20 let se soočam s to grozo«

IZJAVA DNEVA

"Približno 20 let se soočam s to grozo, nimam druge besede, ob kateri sem se in se še vedno počutim nemočnega. Namreč ne mene, ne tebe država ne zna oziroma ni sposobna povsem zaščititi. Se pravi, nate se spravi psihopat, kot se je name, in to izraža na najbolj nemogoče načine. Čeprav se meni zdi dovolj hudo že, da ti nekdo pošlje pismo, ki ga ne želiš, kaj šele, da stoji pred vrati tvojega doma. In to dan za dnem, leto za letom. Da uničuje tvoje stvari. So bile vmes, hvala bogu, pavze in bolj ali manj burna obdobja, a to se vedno znova ponovi in ponavlja."

"Ne vem, kaj lahko tukaj v javnosti povem, vsekakor gre za človeka, ki ima motnjo. Ampak v redu, to je hudo za njo, a verjetno obstajajo načini in institucije, da se to pozdravi. Jaz kot državljan nisem dolžan prenašati nobene od teh motenj na svoji koži. Za tem trdno stojim in hvala bogu, da se je v teh letih zakonodaja malo spremenila in da je zalezovanje postalo kaznivo dejanje. Da imaš nek člen v zakonu, na katerega se lahko obrneš."

(TV voditelj Mario Galunič je v oddaji Od blizu Vesni Milek zaupal, da glede njegove zalezovalke ni zalegla niti prepoved približevanja; via TV Slovenija)