Protest proti gostovanju Romana Vodeba na knjižnem sejmu v Cankarjevem domu

Podpisnice in podpisniki protestnega pisma zahtevajo umik dogodka, na katerem bo nastopil Roman Vodeb ter "širil sovraštvo do žensk in LGBT+ skupnosti"

Roman Vodeb

© RTVSLO / YouTube

Objavljamo protestno pismo, ki so ga podpisale nekatere nevladne organizacije (ŠKUC, Študentska Iskra, Mesto žensk, Legebitra, Rdeče zore) ter vidne posameznice in posamezniki kulturne in družbene sfere. Zapis je naslovljen na vodjo programa in upravni odbor 35. Slovenskega knjižnega sejma, ki bo potekal od 26. novembra do 1. decembra v Cankarjevem domu in ima namen gostiti antifeminista Romana Vodeba, ki bo tam 28. novembra predstavil svojo knjigo Prvi spol. Podpisnice in podpisniki zahtevajo umik dogodka, saj bo "širil sovraštvo do žensk in LGBT+ skupnosti".

"Vodeb se je za psihoanalitika oklical sam – zagovarjanje doktorata so mu namreč zaradi neznanstvenosti na Fakulteti za podiplomski humanistični študij zavrnili."

"Vodeb feminizem ognjevito napada brez njegovega osnovnega razumevanja. Kakor da to ne bi bilo dovolj, to počne skozi prizmo sebi prikrojene popreproščene psihoanalize, katere ni strokovnjak. Naj poudarimo, da se je Vodeb za psihoanalitika oklical sam – zagovarjanje doktorata so mu namreč zaradi neznanstvenosti na Fakulteti za podiplomski humanistični študij (AMEU-ISH) zavrnili," izpostavljajo v javnem pismu in dodajajo, da Vodeb ni zgolj skrajno žaljiv, temveč tudi nima ustrezne izobrazbe za javno izražanje stališč na temo feminizma.

Da ima Slovenski knjižni sejem sporne goste, ni prvič. Že leta 2015 se je v javnosti pojavila polemika, ali je primerno, da tik pred referendumom o družinskem zakoniku o tem spregovori tudi Aleš Primc, eden od organizatorjev nasprotnega tabora. O tem smo takrat pisali tudi v Mladini.

Aktualno javno pismo spodaj objavljamo v celoti.

Roman Vodeb

© RTVSLO / YouTube

Spoštovano uredništvo programa 35. Slovenskega knjižnega sejma!

Na vas se obračamo v zvezi s pogovorom z Romanom Vodebom ob izidu njegove knjige Prvi spol, ki naj bi predvidoma potekal pod vašim okriljem 28. novembra 2019 na 35. Slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu.

Oznanilo dogodka nas je močno presenetilo, namreč Slovenski knjižni sejem – osrednji knjižni dogodek v Sloveniji – se je uveljavil kot ugleden dogodek, na katerem se izmenjujejo kritične perspektive in najnovejše družbene teorije, ki predstavlja varen prostor za vse. Zatorej ne razumemo najbolje, kako se je na eni izmed vaših prizorišč znašel nasprotnik naprednih družbenih sprememb, samooklicani psihoanalitik in javnosti že predobro poznani seksist, šovinist in antifeminist, Roman Vodeb.

Dovolite nam, da pojasnimo.

Roman Vodeb je v intelektualnih krogih poznan po svojih reakcionarnih pogledih in nazadnjaških vrednotah. Za doseganje javne izpostavljenosti posega po senzacionalističnih, a neresničnih izjavah, poslužuje se sovražnega govora in blatenja zagovornikov enakosti spolov. Njegove antifeministične izjave o različnosti moških in žensk ter zagovarjanje podrejenosti žensk so nazadnjaške, škodljive, degradirajoče in so v nasprotju z Zakonom o enakosti moških in žensk in zavezam naše države k enakopravnosti in enakosti spolov .

Vodeb feminizem ognjevito napada brez njegovega osnovnega razumevanja. Kakor da to ne bi bilo dovolj, to počne skozi prizmo sebi prikrojene popreproščene psihoanalize, katere ni strokovnjak. Naj poudarimo, da se je Vodeb za psihoanalitika oklical sam – zagovarjanje doktorata so mu namreč zaradi neznanstvenosti na Fakulteti za podiplomski humanistični študij (AMEU-ISH) zavrnili.

Vodeb torej ne samo, da je skrajno žaljiv in nima ustrezne izobrazbe za javno izražanje stališč na temo feminizma, njegov način je prav tako namenoma skrajno provokativen in senzacionalističen ter podpihuje sovražnost nad feministkami, LGBT+ skupnostjo in migranti. Knjiga, o kateri naj bi Vodeb govoril na Knjižnem sejmu, je kulminacija vseh njegovih dosedanjih zablod in zmotnih prepričanj, skozi katero avtor kanalizira lastne, popolnoma neznanstvene in neutemeljene frustracije nad feminizmom in feministkami, ženskimi pravicami in členi Ustave Republike Slovenije.

V kolikor je razlog za povabilo Vodeba na Slovenski knjižni sejem tržne narave, je tak razlog še posebej skrajno problematičen in neutemeljen, saj bi morala biti primarna skrb sejma širjenje znanja, ne pa širjenje publicitete s širjenjem laži in promocijo neznanja.

Iz navedenih razlogov menimo, da omenjeni dogodek na Slovenskem knjižnem sejmu nima kaj iskati in zahtevamo, da predvideni pogovor z Romanom Vodebom na Slovenskem knjižnem sejmu prekličete in umaknete s programa.

V pričakovanju Vašega odgovora,

Vas lepo pozdravljamo,

Delovni odbor za feminizem študentskega društva Iskra,

Mesto žensk – društvo za promocijo žensk v kulturi,

Društvo Škuc, zanj Brane Mozetič,

Lezbična sekcija Škuc-LL,

Škuc – Lezbična četrt festival,

Društvo Legebitra,

Kolektiv Rdeče zore,

Feministični pevski zbor Z'borke,

Sonja Lokar, mednarodna strokovnjakinja za vprašanje spola,

dr. Gorazd Kovačič,

Martin Gramc,

Aljoša Harlamov,

Vesna Štefanc,

prof. dr. Darja Zaviršek,

Lilijana Burcar,

dr. Tatjana Greif,

Barbara Korun, samozaposlena v kulturi kot pesnica.