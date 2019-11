Knjiga je orožje, odloži jo!

Da Slovenski knjižni sejem v ospredje prej kot knjigo postavlja trg, že nekaj časa opozarja pesnica in urednica Anja Golob. Ko je izpostavila problem oderuških cen najema stojnic, so po njej začele padati pokroviteljske in šovinistične opazke. Ja, tudi knjižno srenjo prežema isto sranje kot preostanek družbe.

Na programu letošnjega knjižnega sejma, ki se v Cankarjevem domu odpira 26. 11., pa je dogodek, ki ni šovinističen samo latentno, ampak gre za odprto promocijo antifeminizma, in sicer pogovor z avtorjem ob izidu knjige Prvi spol. Delo in njegov avtor sta sicer obskurna primerka vulgarizacije psihoanalitskih teorij; resno ju jemljejo le tisti, ki od (samooklicanih) intelektualcev pričakujejo kvečjemu, da njihove lastne predsodke pakirajo v znanstveno terminologijo in s tem legitimizirajo. A kot velja za Petersona, bolj znano, artikulirano in stajliš različico naših vodebov (in godin in zupančičev), akademsko vzvišena taktika non-engagementa s teoretsko troljadjo pač ne bo dovolj.

