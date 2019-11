Za dijake gre

Dijaki in učitelji Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, ki domuje v Križankah, so se odzvali na prispevek v Mladini, v katerem smo razkrili, da se država in mestna občina igrata z usodo Plečnikove kulturne dediščine

Učilnica fotografskega oddelka

© arhiv Mladine

"Z obžalovanjem ugotavljamo, da se država odloča, da je nesmiselno ohranjati in obnavljati spomenik za potrebe šole, še več, najbolje je, če se državni delež spomenika proda," je povedal Gregor Markelj, ravnatelj Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, katere usoda prostorov v Plečnikovih Križankah v Ljubljani visi na nitki. Ker sta tudi izobrazba in dediščina postali poligon neoliberalnih apetitov, so se na Mladinin članek Bodo Križanke postale skladišče? odzvali učitelji in dijaki omenjene srednje šole.

Dijaki so v pismu zapisali, da nikakor ne bodo dopustili, da se jim odvzame okolje, ki jih polni z ustvarjalnostjo. "Omenjeno je bilo, da naj bi se šola izselila iz Križank do septembra 2022. Vendar nihče od pristojnih ne ve, kam nas bi v tem primeru preselili. Šola z dijaki in profesorji, kvaliteten program ter sama arhitektura predstavljajo živ organizem, ki je za formacijo potreboval leta, vendar pa se ga da še vseeno z enim nespametnim dejanjem, kot vsako živo bitje, uničiti. Glede na to, da Festival Ljubljana Križanke želi zase, bi se tudi v primeru, da bi šola po septembru 2022 lahko ostala tu, odnosi verjetno še bolj zaostrili. Žalostno se nam zdi, da država poudarja pomembnost izobrazbe mladih, v isti sapi pa nam zavoljo dobička ravno to otežuje," so poudarili.

"Nihče od pristojnih ne ve, kam nas bi preselili."

V bran šolskim prostorom v Križankah so stopili tudi njihovi učitelji, ki so v odzivu na članek v Mladini opozorili, da je Festival Ljubljana v zadnjih letih že grobo posegel v poletno gledališče in ga začel prilagajati svojim velikim načrtom.

Obe pismi (dijakov in učiteljev) objavljamo spodaj v celoti.

Odgovor dijakov na prispevek Bodo Križanke postale skladišče?

Dijaki Srednje šole za oblikovanje in fotografijo se kolektivno odzivamo na članek Bodo Križanke postale skladišče?, objavljen v 46. številki Mladine, stran 48.

V aktualno debato, v katero so očitno vmešani vsi – od ministrov do gradbenega inšpektorja – glavnih uporabnikov in obiskovalcev stavbe nihče ni vključil. Zato to pismo, ker vidimo v tem možnost, da opozorimo tudi na nas.

Kot uporabniki, ki v omenjenem objektu preživimo največ časa, bi radi izpostavili, kaj nam Križanke pravzaprav pomenijo. Okolje se nam zdi za naše ustvarjanje najbolj primerno, če ne celo idealno, ker je paralelizem med Križankami in našo dejavnostjo jasen. Naša šola se namreč ukvarja z izobrazbo ustvarjalcev, kot so arhitekti, grafični, modni in industrijski oblikovalci, slikarji, kiparji, ilustratorji ter fotografi.

Če začnemo pri sami lokaciji, nam postavitev, ki je v samem centru mesta, omogoča prepojenost z urbanim in kulturnim okoljem. Ob izgubi tega bi bilo naše izobraževanje okrnjeno in osiromašeno. Samoumevno se nam zdi tudi to, da je kompleks, ki ga je prenovil naš največji arhitekt, namenjen prav bodočim umetnikom.

Omenjeno je bilo, da naj bi se šola izselila iz Križank do septembra 2022. Vendar nihče od pristojnih ne ve, kam nas bi v tem primeru preselili. Šola z dijaki in profesorji, kvaliteten program ter sama arhitektura predstavljajo živ organizem, ki je za formacijo potreboval leta, vendar pa se ga da še vseeno z enim nespametnim dejanjem, kot vsako živo bitje, uničiti. Glede na to, da Festival Ljubljana Križanke želi zase, bi se tudi v primeru, da bi šola po septembru 2022 lahko ostala tu, odnosi verjetno še bolj zaostrili. Žalostno se nam zdi, da država poudarja pomembnost izobrazbe mladih, v isti sapi pa nam zavoljo dobička ravno to otežuje. Sporen je tudi potek samega reševanja problematike, saj je ta potisnjena na stran in v sklop sedemnajstih drugih problemov. Paketno reševanje tako pereče problematike, kot je sprememba naše lokacije, ne pride v poštev. Lahko v primeru, da nam do leta 2022 ne zagotovijo novih primernih prostorov, sledi celo propad šole?

Zahtevamo zagotovitev ustreznih prostorov in da Križanke ostanejo živ kulturni spomenik z aktivnimi dejavnostmi. Nikakor ne bomo dopustili, da se nam odvzame okolje, ki nas polni z ustvarjalnostjo.

Dijaki Srednje šole za oblikovanje in fotografijo

Odziv učiteljev

PISMO bralcev

Mladina, št.46

Bodo Križanke postale skladišče?

Prispevek z zgornjim naslovom je veliko povedal o aktualni problematiki ljubljanskih Križank.

Kakšna bo usoda Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, se ne ve, saj na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ne vedo, kam bodo umestili šolo, potem ko nam bo Mestna občina Ljubljana (MOL) odpovedala gostoljubje in Križanke v celoti prepustila na milost in nemilost Festivalu Ljubljana. Ob tem se čudimo tudi Ministrstvu za kulturo (MZK), ki si je nedavno postavilo za prioriteto skrb za kulturno dediščino.

Vendar se ta ob namerah MIZŠ, da Križanke proda v paketu 18 nepremičnin MOL-u, ne odziva. Dejstvo je, da bo, ko bosta MOL in MIZŠ podpisala pismo o nameri o predaji/prodaji Križank, za njihovo reševanje že prepozno.

Morda odgovorni čakajo prav na to, saj bodo potem lahko dejali: »Sedaj pa smo brez moči.«

Križanke bi morale MZK še kako zanimati iz več razlogov – najprej kot del Plečnikovega opusa, nato kot srednjeveška dediščina in pričevalec o famoznih templarjih ter redu križnikov in nenazadnje tudi kot šola, iz katere je izšel velik del pomembnih ustvarjalcev, in to ne samo likovnikov. Tisto, kar je še zaskrbljujoče, pa je to, da je Festival v zadnjih letih že grobo posegel v poletno gledališče in ga začel prilagajati svojim velikim načrtom. Kot učitelji imamo priložnost, dnevno opazovati dogajanje v poletnem gledališču, saj je balkon zbornice obrnjen v to smer.

Stanje se je precej spremenilo, izginili sta celo skulpturi, ki sta krasili levo in desno stran odra, da ne omenjamo začasnih neuglednih barak, ki že leta »krasijo« zaodrje. Če to poteka z vsemi soglasji, ni znano, se pa sprašujemo, kako to, da ob teh akcijah ni zaznati vsaj odziva stroke – na eni strani arhitekturne, na drugi tiste, ki skrbi za dediščino.

učitelji Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana