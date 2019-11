Tehnologije prepoznavanja obrazov

V Poligonu bo potekal posvet o rešitvah, izzivih in problemih tehnologije prepoznavanja obrazov

Bojan Perkov

V Poligonu Ljubljana bo 20. novembra ob 18.00 potekal posvet o tehnologijah prepoznavanja obrazov, ki ga organizira Zavod Državljan D. Najprej se bo z uvodnim predavanjem z naslovom Ko korporacija ugrabi mesto – primer Huawei in Beograd, predstavil beograjski aktivist Bojan Perkov, sledila pa bo še okrogla miza z gosti iz sveta industrije, regulacije in teorije, ki se bodo pogovarjali o rešitvah, izzivih in problemih tehnologije prepoznavanja obrazov.

Tehnologije prepoznavanje obraza se iz sveta znanstvene fantastike vedno bolj širijo v svet okrog nas. Telefoni in drugi produkti zabavne tehnologije, nadzorne kamere, plačilni promet – zdi se, kot da brez tehnologije prepoznavanja obraza ni mogoče več živeti. Z razširjeno rabo pa se odpira tudi vedno več dilem na področju zasebnosti, varnosti in osebnih podatkov. Je tehnologija že zrela za tako široko rabo? So varovala ustrezna? Kako močna je politična volja na tem področju?

Perkov, ki prihaja iz srbske nevladne organizacije Share Foundation, ki se v Beogradu ukvarja s problemom družbe nadzora, bo v svojem predavanju predstavil primer Huawei nadzornih kamer v Beogradu. Na okrogli mizi bodo svoje poglede predstavili: Pika Šarf (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), Rok Okorn (direktor podjetja Ektimo) in Žiga Emeršič (doktorski študent – asistent v Laboratoriju za računalniški vid na Fakulteti za računalništvo in informatiko). Moderator: Domen Savič (Zavod Državljan D).