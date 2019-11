Kdo je tu lopov?

Phineas Fisher

Legendarni heker, ki se na spletu podpisuje z vzdevkom Phineas Fisher, je včeraj objavil več kot 2 terabajta podatkov, ki jih je pridobil z vdorom v banko Cayman National Bank and Trust s sedežem na otoku Man. Fisher obljublja, da bo v nekaj dneh poskrbel tudi za to, da bo po podatkih možno iskati. Novinarji si torej lahko obetajo iskanje po več kot 600 000 mejlih, ki so si jih bankirji izmenjevali z bogatimi klienti s skrivnostnimi aktivnostmi in vprašljivimi nameni. Pripravite kokice!

Fisher je akcijo sicer posvetil Jeremyu Hammondu, hekerju, ki v ZDA zaprt zaradi vdora v Stratfor, IT podjetje, ki ga najemajo korporacije, da vohuni za aktivisti, ki ogrožajo njihove zaslužke (Bank of America so recimo ponujali vohunjenje za Glennom Greenwaldom).

Vedno, ko ujamejo kakšnega hekerja, beremo, da je škoda, da talenta ni pravilno izkoristil in je namesto tega, da bi bil "etični heker" (svetovalec korporacij) postal "kriminalec". Hm? Ustavimo korak in se vprašajmo: je to res manj etično?

Agrument ustvarja Danes je nov dan.