Pomanjkanje človeških virov

Davide Alberani / flickr

V času vseprisotnega strahu pred avtomatizacijo in izgubo delovnih mest se Rimokatoliška cerkev sooča z obratnim problemom – primanjkuje ji duhovnikov, še posebej v odročnih krajih kot so na primer tihooceanski otoki in Amazonija. Mnogi vidijo rešitev v ukinitvi celibata, medtem ko ideja ženske duhovnice še vedno ostaja izven debate.

Skupnosti v Latinski Ameriki se na Cerkev vedno bolj obračajo še z enim problemom, in sicer podnebno krizo. Morebitnega partnerstva z RKC v globalem boju proti uničenju okolja pa ne moremo ločiti od njenih zgodovinskih in trenutnih politik. Cerkvena retorika o "krizi plodnosti" in napadi na reproduktivne pravice žensk se zdijo precej neskladni z bojem proti podnebnim spremembam. Gre za kulturo – tudi z izključevanjem žensk iz duhovniških vrst – nadzorovanja žensk, ki hkrati vzdržuje prenaseljenost Zemlje.

Boj proti podnebnim spremembam ne sme pozabiti na revščino, rasizem in nasilje nad ženskami. V nasprotnem primeru bomo odtujili ključne zaveznike.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.