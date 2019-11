»Bi Janša to izjavil tudi ob prisotnosti ameriških, britanskih, francoskih ali ruskih veleposlanikov?«

Zveza borcev NOB odločno obsoja Janševo poniževanje partizanskih borcev, ki jim ves svet priznava, da so v boju proti fašizmu in nacizmu dali svoj časten prispevek

Janeza Janša so polna usta "sprave" in "pietete" do umrlih, zdaj pa se znaša nad mrtvimi junaki v grobnici in jih zlorablja za svoje politične namene

"To kar se sedaj dogaja je izjemno škodljivo. Zasedamo v državnem zboru, ob katerem je grobnica tako imenovanih narodnih herojev. Mogoče je tam kakšna izjema, toda tam je grobnica množičnih morilcev, ki bi bili v normalni državi drugače obravnavani in obsojeni zaradi težkih zločinov, ki so danes slovenski javnosti znani", je kot eno izmed nalog, "ki jo moramo narediti, da nam bo v Sloveniji bolje", omenil predsednik največje opozicijske stranke SDS in poslanec Janez Janša minuli teden na 9. Krekovem večeru.

Zveza borcev za vrednote NOB (ZZB) izraža svoje ogorčenje in protestira ob tej izjavi Janeza Janše, s katero "grobo žali spomin na NOB slovenskega naroda, borce slovenskih partizanskih enot in njihove poveljnike". Predsednik ZZB Marijan Križman je v izjavi za javnost poudaril, da so v grobnici ob Državnem zboru (DZ) so pokopani partizanski narodni heroji, ki so se med drugo svetovno vojno tudi kot pripadniki zavezniške protifašistične koalicije borili proti fašističnim in nacističnim okupatorjem in skupnim sovražnikom, osvobodili svojo domovino, nam priborili Primorsko in postavili temelje slovenski državi.

"Najbolj nizkotno pri Janševi izjavi pa je, da se ravno tisti, ki imajo sicer polno usta "sprave" in "pietete" do umrlih, sedaj znašajo nad mrtvimi junaki v grobnici in jih zlorabljajo za svoje današnje politične namene."



Marijan Križman, predsednik ZZB

"Sramotno je, da nekateri politiki ne zmorejo več drugega, kot zlivanja gnojnice po lastni zgodovini in poniževanja partizanskih borcev, ki jim ves svet priznava, da so v boju proti fašizmu in nacizmu dali svoj časten prispevek, več, kot se je od Slovencev pričakovalo. Sprašujemo se ali bi Janez Janša kaj takega izjavil tudi ob prisotnosti ameriških, britanskih, francoskih ali ruskih veleposlanikov in vojaških atašejev. Najbolj nizkotno pri njegovi izjavi pa je, da se ravno tisti, ki imajo sicer polno usta "sprave" in "pietete" do umrlih, sedaj znašajo nad mrtvimi junaki v grobnici in jih zlorabljajo za svoje današnje politične namene," je v javnem pismu dodal Križman.