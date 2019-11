Zdravko Počivalšek: »Tu in tam je treba komu hrbet pokriti«

IZJAVA DNEVA

"Vse, kar je dogovorjeno, je mogoče realizirati le, če bomo igrali z roko v roki," je po srečanju ocenil predsednik stranke SMC Zdravko Počivalšek. Na vprašanje, kako si predstavlja boljše timsko delo v koaliciji, pa je odgovoril na primeru košarke: "Če igrate košarko, veste, da je treba žogo podajati. Ne more imeti vsak svoje žoge in vsak zase igrati. Če se kolektivno igra, se da zmagati, tu in tam pa je treba komu hrbet pokriti."

(Zdravko Počivalšek, predsednik SMC na kosilu koalicijskih partnerjev s premierjem Marjanom Šarcem)