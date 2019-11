Salvatore Martello, župan Lampeduse: »Niso vse informacije, ki pridejo do nas, točne in resnične«

IZJAVA DNEVA

"Živimo v dobi globalne komunikacije. Štiriindvajset ur na dan smo povezani v splet in dosegljivi smo kjerkoli, kadarkoli. Nenehno smo obdani s sporočili, informacijami in novicami. A niso vse informacije, ki pridejo do nas, točne in resnične. Čeprav živimo v dobi globalne komunikacije, zelo težko dobro komuniciramo. To se že pozna v osebnih odnosih in še bolj na družbeni ravni."

Župan Lampeduse Salvatore Martello je svoje misli o pomenu dobre komunikacije za strpno sobivanje izrekel na srečanju Koalicije evropskih mest za boj proti rasizmu (ECCAR), na katerem so podelili prve nagrade evropskega projekta Clarinet trem kampanjam ozaveščanja o migracijah, integraciji in človekovih pravicah; via Časoris.