Julianu Assangeu v zaporu grozi smrt

Zdravniki se bojijo, da bi lahko ustanovitelj WikiLeaksa zaradi slabega zdravja v zaporu umrl. "Ne smemo več izgubljati časa," so opozorili v 16 strani dolgem pismu.

Julian Assange v zaporniškem transportnem vozilu

Več kot 60 zdravnikov je v pismu, ki so ga objavili danes, terjalo takojšnje zdravljenje ustanovitelja WikiLeaksa Juliana Assangea. Po mnenju zdravnikov, ki so pismo poslali britanski notranji ministrici Priti Patel, je Assangeovo zdravstveno stanje tako slabo, da bi lahko v zaporu umrl.

Kot so zapisali pošiljatelji pisma, se je Assangeovo zdravje v strogo varovanem britanskem zaporu občutno poslabšalo, njegovo fizično in psihično stanje pa bi morali nujno preveriti strokovnjaki, britanske medije povzema nemška tiskovna agencija dpa.

"Če ne bo prišlo do hitrih preiskav in zdravljenja, nas na podlagi doslej razpoložljivih ugotovitev zelo skrbi, da bi lahko gospod Assange v zaporu umrl," so v pismu še zapisali zdravniki, ki po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prihajajo iz Velike Britanije, Avstralije, Nemčije, Švedske, Italije, Poljske in Šrilanke.

Njihove ugotovitve glede zdravja 48-letnega Avstralca temeljijo na "srhljivih poročilih očividcev" o njegovem nastopu na sodišču v Londonu 21. oktobra in na 1. novembra objavljenem poročilu posebnega poročevalca ZN o mučenju Nilsa Melzerja. Slednji je zapisal, da Assange kaže tipične znake "psihološkega mučenja".

"Ne smemo več izgubljati časa," so v 16 strani dolgem pismu še poudarili zdravniki. Ob tem so se zavzeli za to, da se Assangea iz zapora Belmarsh preseli v eno izmed univerzitetnih, ustrezno opremljenih bolnišnic.

Assange, ki je na svojem WikiLeaksu objavil tajne vojaške in diplomatske depeše, med drugim o ameriškem vojaškem posredovanju v Afganistanu in Iraku, je od aprila zaprt v Belmarshu, ki leži jugovzhodno od Londona.

Takrat so mu na ekvadorskem veleposlaništvu, kjer je živel več let, odrekli gostoljubje oz. mu odvzeli azil. Assange se je na ekvadorskem veleposlaništvu izogibal izročitvi Švedski, kjer so ga preiskovali zaradi posilstva. Švedsko tožilstvo je prejšnji teden te preiskave opustilo.

Avstralcu pa še vedno grozi izročitev ZDA, ki ga obtožujejo izdaje vladnih skrivnosti. Ameriška obtožnica Assangea med drugim bremeni zarote z ameriško žvižgačko Chelsea Manning in vohunstva. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do 175 let zapora.

Glavno zaslišanje v zvezi z morebitno izročitvijo ZDA je v Veliki Britaniji predvidno prihodnje leto. Začelo naj bi se 25. februarja. Zdravniki so v danes objavljenem pismu še posebej izrazili zaskrbljenost glede Assangeove zmožnosti sodelovati na tem zaslišanju.

Kot spominja AFP, je bil Assange na zaslišanju na sodišču prejšnji mesec, ko se je prvič po pol leta tudi pojavil v javnosti, videti šibak, prav tako pa je deloval zmedeno. Med drugim se je težko spomnil svojega rojstnega datuma, ob koncu zaslišanja pa je okrožni sodnici povedal, da ni razumel, kaj se je na sodišču sploh zgodilo. Obenem se je pritožil nad razmerami, v kakršnih ga zadržujejo v Belmarshu.

