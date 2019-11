Otroška slikanica o pomembnosti cepljenja

Nov pomemben dosežek študentskega projekta Imuno

Naslovnica knjige Nežka se cepi

Petletna Nežka je na poti k zdravnici. Mama pravi, da se gresta cepit, Nežka pa ni najbolj navdušena, ker ne razume, zakaj sploh mora k zdravnici, če pa ni bolna. A mama jih razloži, da bo zaradi cepljenja v njej nastala armada malih vojščakov, ki bodo njeno zdravje varovali kakor grad, v katerem živi najlepša princesa. Bolezni se bodo tako bale, da bodo hitro zbežale.

Člani projekta Imuno, ki so se v zadnjih letih uveljavili kot eden ključnih stebrov ozaveščanja javnosti o pomeni cepljenja in tudi pripomogli k temu, da v Sloveniji problem zavračanja cepljenja nikoli ni presegel nevarne meje, so danes predstavili svoj nov projekt – otroško slikanico z naslovom Nežka s cepi.

"Zamisel je tlela kar nekaj časa, dokler se ni eden od članov projekta Imuno Blaž Mancinger odločil in napisal osnovno besedilo," pravi eden vidnejših članov Vid Čeplak Mencin. "Povezali smo se z Mladinsko knjigo, ker smo presodili, da bo na ta način zadeva zagotovo izpeljana na visoki ravni in ker ima knjiga z logotipom Mladinske knjige vendarle neko večjo težo."

Denis Baš, pediater

Za ciljno publiko so določili otroke, stare med 5 in 6 let, ki jih pred vstopom v šolo čaka niz cepljenj. "Projekt zelo pozdravljam. Starši bodo lahko otroku na njemu razumljiv način s pomočjo knjige razložili, zakaj ga sploh peljejo k zdravniku," je zadovoljen pediater Denis Baš.

Knjiga bo uradno izšla prihodnji teden, in sicer v nakladi 3000 izvodov. Tisoč izvodov bo odkupilo ministrstvo za zdravje in jih razposlalo vseh pediatričnim ambulantam in klinikam, kjer bodo lahko na voljo v čakalnicah.

Primarno je knjiga namenjena pediatričnim ambulantam in klinikam. Na pomoč je priskočilo ministrstvo za zdravje, ki bo odkupilo tisoč izvodov in jih razposlalo po ambulantah. "Poskušali se bomo dogovoriti tudi z vrtci, kjer bi bila knjiga lahko dober pripomoček za vzgojitelje in vzgojiteljice, dostopna pa bo seveda tudi po knjižnicah," pravi Vid Čeplak Mencin.