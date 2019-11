Dokumentarec o Pahorju na BBC

The Man Who Saw Too Much (Človek, ki je videl preveč) je naslov dokumentarca o Borisu Pahorju, ki ga bodo nocoj predvajali na britanski televiziji BBC One

Napoved dokumentarca na spletni strani BBC

© BBC

The Man Who Saw Too Much (Človek, ki je videl preveč) je naslov televizijskega prispevka o Borisu Pahorju, ki ga bodo nocoj pozno zvečer predvajali na britanski televiziji BBC One. Novinar Alan Yentob je o Borisu Pahorju kot najstarejšem še živečem pričevalcu grozot nacističnih taborišč posnel enourni dokumentarni film.

Yentob je 106-letnega slovenskega pisatelja iz Trsta obiskal je na njegovem domu na Kontovelski rebri. Z njim se je pogovarjal o izkušnji iz nacističnih taborišč Dachau, Dora, Harzungen, Bergen-Belsen in Natzweiler. Slednji velja za manj znano, a obenem eno od najgrozovitejših taborišč.

Enourni televizijski prispevek, ki ga bo BBC One predvajal jutri zvečer, v članku (Boris Pahor: The man who clung to life in Natzweiler, the city of the dead) pa ga je napovedal tudi britanski časnik The Sunday Times.

Britanska televizijska hiša BBC je Borisa Pahorja sicer opazila že v začetku leta 2015. "Izjemen človek je in zagotovo eden najzanimivejših pričevalcev, ki sem jih kdaj slišal," je tedaj o njem povedal Marc Ramsay, režiser in producent, ki je konec januarja 2015 v sodelovanju z ekipo TV Koper snemal gradivo za dokumentarni film.